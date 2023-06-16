«النقل»: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تعمل إلكترونيا في جميع خدماتها

كشف تقرير لوزارة النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وتعمل بالنظام الإلكتروني في جميع خدماتها البحرية، وتم تزويدها ببوابات حديثة للكشف عن الحاويات والتحكم ذاتياً في دخول وخروج الشاحنات.

محطة تحيا مصر

تشمل محطة تحيا مصر، مجموعة من الآلات الضخمة، التي تمكنها من استقبال أكبر السفن، فمنها مركبات خدمة المحطة، وأدوات تحميل الحاويات غير المنتظمة، ومقطورات الحاويات الملوثة، وقاطرات الحاويات، ورافعات حاويات ممتلئة.

كما تشتمل المحطة وهي تعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، وتساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة المواني ذات الأداء العالمي الحديث، على رافعات حاويات فراغة، ورافعات شوكة حمولات متنوعة، ورافعات حاويات ممتلئة، وقاطرات حاويات بضائع عامة، ومركبات خدمة المحطة.

نظام الإدارة البيئي بالمحطة

المهندس هاني البنا، مدير السلامة والصحة المهنية، بالمحطة، أكد أن المحطة راعت نظام الإدارة البيئي، بتوفير الاحتياطات البيئية اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع المحيط بها، أولها تصريف المياه العادمة من المحطة بشكل صحيح وفقًا للمعايير المحددة للوقاية من التلوث.

وأضاف لـ«الوطن»، أن نظام الإدارة البيئي يشتمل أيضاً على إدارة النفايات لضمان التخلص الآمن من جميع أنواع النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة، والتخزين الآمن للمواد الخطرة من خلال مساحات خاصة لتخزين المواد الخطرة بشكل آمن وفقًا للمعايير المحددة، فضلاً عن السيطرة على التلوث الهوائي بتوفير أنظمة فعالة للتحكم في التلوث الهوائي والحد من انبعاثات الملوثات الجوية.

وكانت وفرت محطة تحيا مصر، جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة المحيطة بما في ذلك حماية الأراضي والمسطحات المائية والنباتات والحيوانات.