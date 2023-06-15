عضو لجنة النقل: محطة تحيا مصر توفر 3500 وظيفة للشباب

قال النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية رسميًا، يعد حدثا فريدا لما تتميز به المحطة بطول الأرصفة وارتفاع الغاطس وميكنة الخدمات والأداء الملاحي الحديث، مشيراً إلى أن لها جدوى اقتصادية لهذا الجيل والأجيال القادمة.

وأضاف «جبريل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحتل مكانة كبيرة كأحد أهم المراكز اللوجيستية العالمية.

فوائد محطة تحيا مصر

وأكد أن القيادة السياسية عازمة على المضي قدما في تحديت موانيها على أحدث النظم العالمية لتضع قدما في مصاف الدول المتقدمة مهما كانت الظروف الصعبة والعقبات إلًا أننا نبني وطنا قويا قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية سوف يخدم هذا الجيل والأجيال المقبلة، مشددا أن بناء الأوطان أصعب شيءٍ.

وأشار «جبريل» إلى أن محطة تحيا مصر أحدث المشروعات في ميناء الإسكندرية وهى محطة لوجستية ذكية تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وسيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصري.

رفع العلم المصري علي سفينة وادي الملوك

وأوضح «جبريل» أنه كان حدثا مميزا برفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك التي تعد إضافة للأسطول التجاري البحري المصري، كما تساهم محطة تحيا مصر في دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات.

ولفت «جبريل» إلى أنها تجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.

3500 فرصة عمل بمحطة تحيا مصر

وذكر أن المحطة تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا وتعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، الذي بدوره يوفر حوالى 3500 فرصة عمل تتمثل في 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.