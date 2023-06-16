لأول مرة في الصعيد.. زراعة صمام الأورطي لمريضة دون جراحة خلال 30 دقيقة

نجاح جديد يُحسب للفريق الطبي الخاص بالمجمع الدولي في محافظة الأقصر، بعد إجراء عملية دقيقة لزراعة صمام الأورطى لمريضة دون تدخل جراحي، وذلك باستخدام تقنية «TAVI»، العالمية.

عملية دون جراحة أو تخدير

دون جراحة أو تخدير، نجح الفريق الطبي بالمجمع الدولي الطبي في إجراء العملية لأول مرة في صعيد مصر: «العملية جرت من خلال إدخال الصمام عبر القسطرة إلى القلب عن طريق الشريان الذي يصل إليه من شق فتحة صغيرة للغاية بالفخذ، ويتم توجيهه إلى القلب ومتابعة مساره على شاشات الجهاز» قالها الدكتور أحمد طلعت، أحد الأطباء المشاركين في العملية، خلال تصريحه لـ«الوطن».

مدة الانتهاء من عملية زراعة الصمام الأورطي

وخلال ما يقارب 30 دقيقة، تم الانتهاء من إجراء زراعة الصمام الأورطي للمريضة التي تجاوز عمرها 72 عامًا: «الاستعدادات للعملية استغرقت 30 دقيقة والعملية ذاتها 30 دقيقة وهذه العملية خطورتها أقل بكثير من خطورة عمليات القلب المفتوح ومضاعفات التخدير»، وفق لـ«طلعت».

وأضاف: «عندما يتناهى إلى سمعك عبارة عملية زراعة صمام أورطي للقلب، تدب في نفس المتلقي حالة من الخوف لا إراديًا بسبب خطورة العملية على حياة المريض، خاصة إذا كان مسنا، إلا أن ما فعله الفريق الطبي بالأقصر، يُعد إنجازا كبيرا، خاصة وأن هذه العملية تتم لأول مرة في الصعيد بهذا الشكل والحمد لله المريضة بصحة جيدة للغاية»