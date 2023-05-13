إجراء 49 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إجراء 49 ألفا و68 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

إجراء عمليات جراحية مجانية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، أنه تم اجراء 7 آلاف و14 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أبريل الماضي.

المبادرة تتم بـ20 مستشفى

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة في محافظة المنيا، أن المبادرة التي تم تدشنها في وقت سابق، تتم بمشاركة 20 مستشفي داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا، ومستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعى، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعى بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعى، ومستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومستشفى مصر المحبة، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط، ومستشفى دار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، ومستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى المنيا الوطني، ومستشفى الصفوة ببنى مزار، ومستشفى رمد بنى مزار، ومستشفى دير مواس التخصصي.