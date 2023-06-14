تطورات الحالة الصحية لـ5 فنانين.. ما بين عناية مركزة وقسطرة في القلب

يشهد الوسط الفني مؤخرا، العديد من الإصابات بين نجوم الفن، بعضهم أجرى عمليات جراحية، والآخر يتلقى العلاج، أبرزهم الفنانة لقاء سويدان، والفنان حسام داغر، والفنان طارق عبد العزيز، والفنان محمد مهران والفنان محمد هاني.

لقاء سويدان

أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية، الأسبوع الماضي، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ فترة، وكشفت تطورات حالتها الصحية لـ«الوطن»، مؤكدة أنها بخير في الوقت الحالي، إذ أن العملية التي أجرتها تمت بنجاح، ووجهت الشكر للجمهور.

حسام داغر

كان المخرج أحمد داغر، شقيق الفنان حسام داغر، أعلن احتجاز شقيقه داخل العناية المركزة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتواصلت «الوطن» معه، للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية، إذ قال: «هو كويس، وإن شاء الله، هيخرج النهارده».

طارق عبدالعزيز

تعرض الفنان طارق عبدالعزيز، لوعكة صحية مفاجأة، خلال الأيام القليلة الماضية، استدعى لعمله قسطرة، وتركيب دعامات في القلب، لكنه خرج من المستشفى، وقرر استكمال العلاج بالمنزل، وحرص على شكر الأطباء عبر حسابه بـ«فيسبوك»، وكذلك الفنان محمد رياض، الذي وقف بجانبه طوال فترة مرضه.

محمد مهران يجري عملية جراحية

أما الفنان محمد مهران، أجرى عملية جراحية أول أمس «الاثنين»، وتمت العملية بنجاح، ويخضع الآن لاستكمال العلاج في المستشفى.

أحمد هاني

تتطور الحالة الصحية للفنان أحمد هاني من ساعة لأخرى بعد إصابته أمس الجمعة، في حادث أليم، ونقل على أثره لمستشفى الجزيرة بمنطقة فيصل.

شريف أحمد صديق الفنان أحمد هاني، كشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هاني في تصريح لـ«الوطن»، قائلا: «الحالة تتغير من ساعة لأخرى ولكنها حاليا مستقرة بعد أن أجرى عملية جراحية فور وصوله للمستشفى والجميع هنا يدعو له بالشفاء ولكنه لا يزال في العناية المركزة».

وكان الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أرسل وفدا من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إلى المستشفى المحتجز به أحمد هاني للاطمئنان عليه، والوقوف على تفاصيل حالته الصحية، بالإضافة إلى إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة والمساعدة في حال أن لزم الأمر أي أمور جديدة.