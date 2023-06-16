 نزوح أكثر من 20 ألف شخص بعد ثوران بركان مايون في الفلبين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنّ المجلس الوطني الفلبيني لإدارة الكوارث أعلن اليوم أنّ عدد النازحين بسبب ثوران بركان مايون تخطى 20 ألف شخص اليوم، مع ثوران البركان الذي أثر على العديد من الأشخاص، حيث أضر ثوران البركان بأكثر من 38 ألف ساكن، مبينًا أن عدد مراكز الإيواء بلغ 27 مركزًا.

يأتي هذا التغيير مع إطلاق بركان مايون في منطقة ألباي بشرق الفلبين حممًا من قمته منذ 8 يونيو، وبلغت الحمم البركانية حوالي 1.5 متر، وفقًا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (Vifawks).

وثار بركان «مايون» أكثر من 50 مرة في الـ400 عام الماضية، يبعد بضعة كيلومترات عن فوهة البركان التي يبلغ ارتفاعها 2462 مترًا، وهي منطقة جذب سياحي شهير للسياح والمتسلقين.

كان آخر ثوران بركاني في عام 2018، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميراً في عام 1814، وأسفر عن مقتل 1200 شخص.