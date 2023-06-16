«بيطري الدقهلية»: ذبح أضاحي العيد مجانا في المجازر.. تجهيز فريق متكامل

كشف السيد حسانين وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية لـ«الوطن»، أن المديرية تستعد لموسم ذبح الأضاحي في المجازر التابعة لها عن طريق تجهيز فريق طبي متكامل على أعلى مستوى.

فوائد الذبح داخل المجازر بالدقهلية

وحدد«حسانين» مجموعة من الفوائد المتعددة عند ذبح الأضاحي داخل المجازر الخاصة بالطب البيطري في مختلف المراكز، وجاءت كالآتي:

- وفرت المديرية ذبح الأضاحي داخل المجازر مجانا لكل المواطنين هذا العام.

- وجود فريق طبي متكامل للتعامل مع الأضاحي بشكل صحي.

- الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح داخل المجازر.

- استلام لحم الأضاحي نظيف وصحي بعد الكشف عليه.

- تعقيم المكان بشكل كامل يضمن عدم نقل أي ميكروبات أو تلوث للأضاحي.

- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية قبل وبعد الذبح.

- إمكانية التعامل مع الأضاحي من خلال الأطباء والعاملين بالمجازر.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

كانت دار الإفتاء أوضحت أن غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا يوم الإثنين 19 يونيو، وحددت وقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء بتاريخ 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو.