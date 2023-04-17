أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في السويس.. أشهرها الجامع الكبير 

تشهد محافظة السويس، استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي من المنتظر أن يكون موعده الجمعة المقبلة، وفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له، ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في السويس، بالتزامن مع تحديدها والإعلان عنها، من قبل مديرية الأوقاف خلال الأيام الماضية، وتجهيزها بالفرش والسجاد قبل حلول العيد.

ونستعرض في التقرير التالي، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في السويس، وتعد هي الأشهر على مستوى أحياء محافظة السويس الخمسة، حيث يوجد في كل حي نحو 4 ساحات، اعتاد أهالي السويس على أداء صلاة عيد الفطر بها، بعد الإعلان عنها من قبل مديرية الأوقاف وتعيين إمام للصلاة.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في السويس

وتعد ساحة مسجد المحروسة في منطقة الملاحة الجديدة، إحدى أكبر ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في السويس، حيث تضم الآلاف من المصلين من المناطق المحيطة بمسجد المحروسة.

ساحة المسجد الكبير

تشهد ساحة المسجد الكبير «علي بن أبي طالب»، وهي المنطقة المجاورة لمبنى جامعة السويس، تجمع الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء مدينة السلام التابعة لحي فيصل.

ساحة الخالدين

تقع ساحة الخالدين في المنطقة الفاصلة بين مدينتي الحرفيين والسحاب، وهي من أقدم وأشهر الساحات التي تم فيها صلاة العيد خلال السنوات الماضية.

أبرز ساحات السويس لتأدية صلاة عيد الفطر 2023

ومن بين أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في السويس، الآتي:

ساحة قرية العمدة منتصف القطاع الريفي. ساحة قرية عامر. ساحة قرية جنيفة. ساحة قرية الشلوفة. ساحة مسجد النبي موسى بحي الأربعين. ساحة مسجد المصطفى بمدينة الملك عبد الله المصطفى بحي عتاقة والصحابة في منطقة الموشى. ساحة صلاة العيد بكفر سليم الحي بحي الأربعين. ساحة حمزة بن المطلب بحي الأربعين.

ومن جهته، قال الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مديرية أوقاف السويس تلتزم بما هو معلن من قبل وزارة الأوقاف، من حيث المساجد التي يقام بها صلاة العيد والساحات التي يتم التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.