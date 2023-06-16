تحرير 116 مخالفة تموينية بأسيوط خلال حملات على المخابز والأسواق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جرى تحرير 116 مخالفة تموينية خلال حملات مفاجئة على المخابز والمستودعات والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والقرى بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء، لافتاً إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية ذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.

تحرير55 محضرا لمحلات بيع السجائر

تمكنت مديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، من تحرير55 محضرا لمحلات بيع السجائر ما بين بيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع، وجرى مصادرة 638 علبة، وتحرير 10 محاضر لبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن مجمدات وعصائر ومياه غازية وشيبسي، وتحرير 20 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار لمحلات السوبر ماركت فضلاً عن تحرير محضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق بقصد بيعه في السوق السوداء.

29 تقرير إثبات حالة

وتمكنت الحملة من تحرير 29 تقرير إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن في مجال المخابز خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية حيث جرى مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 أو رقم 2135727/ 088 أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم 01000623873 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.