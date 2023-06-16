إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل على «الصحراوي الغربي» بأسيوط

أصيب 16 شخصا، ظهر اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق دشلوط الصحراوي الغربي بمركز ديروط التابع إلى محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق دشلوط الصحراوي الغربي بمركز ديروط التابع إلى محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم «ي هـ د 4731»، بسبب انفجار الإطار الأيسر، وكانت تقل عددا من العمال يعملون في جمع الطماطم، مم أسفر عن إصابة 16 شخصا.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.