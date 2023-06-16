أمريكا تجري محادثات سرية غير مباشرة مع إيران لتقييد برنامجها النووي

سعت الولايات المتحدة إلى تحديد الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تحجيم برنامج إيران النووي، والإفراج عن بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وإنهاء تجميد بعض الودائع الإيرانية في الخارج، وفقا لما أفادت به «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن تقارير إعلامية.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن الولايات المتحدة بدأت محادثات سرية غير مباشرة مع إيران لكبح جماح برنامجها النووي، وأفادت الشبكة أن المسؤولين قالوا إن هناك مؤشرات على إحراز تقدم، لكن أحدهم أكد عدم التوصل إلى أي اتفاق.

وأفادت التقارير بأن الخطوة كانت تفاهمًا وليس اتفاقًا يتطلب مراجعة من الكونجرس، مضيفة أن حكومة الولايات المتحدة تتهم إيران بتطوير أسلحة نووية بعد فشلها في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط مساعي لإعادة بعض القيود على إيران لمنعها من تهديد أمن إسرائيل فضلا عن انطلاق سباق تسلح نووي إقليمي.