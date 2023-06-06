بيان فرنسي بريطاني ألماني: إيران تواصل تصعيد برنامجها النووي

أعلن بيان فرنسي بريطاني ألماني، أن إيران واصلت بلا هوادة تصعيد برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر البيان، أنّ إيران لم تظهر سوى القليل من الإرادة لتنفيذ التزامات الشفافية المتفق عليها مع رافائيل جروسي في مارس الماضي.

مواجهة التصعيد النووي الإيراني

وجاء في البيان أيضا: «نتشاور مع شركائنا حول أفضل السبل لمواجهة التصعيد النووي الإيراني».