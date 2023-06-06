رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بيان فرنسي بريطاني ألماني: إيران تواصل تصعيد برنامجها النووي

كتب:

شريف سليمان
06:50 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
إيران

إيران

أعلن بيان فرنسي بريطاني ألماني، أن إيران واصلت بلا هوادة تصعيد برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر البيان، أنّ إيران لم تظهر سوى القليل من الإرادة لتنفيذ التزامات الشفافية المتفق عليها مع رافائيل جروسي في مارس الماضي.

مواجهة التصعيد النووي الإيراني

وجاء في البيان أيضا: «نتشاور مع شركائنا حول أفضل السبل لمواجهة التصعيد النووي الإيراني».

اقرأ المزيد:

تفاصيل زلزال إيران.. قوته 4 درجات على مقياس ريختر

أبو الغيط: قمة جدة أظهرت تهدئة الخلافات العربية مع إيران وتركيا

عاجل.. تفاصيل زلزال إيران.. ضرب شمال البلاد بقوة 4.1 درجة

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب إيران.. 17 مصابا وأضرار بالعديد من المباني

أبو الغيط: تحسن في علاقات الجوار العربي مع إيران وتركيا.. وتفاؤل بعودة سوريا
بقلم شريف سليمان