عاجل.. تفاصيل زلزال إيران.. ضرب شمال البلاد بقوة 4.1 درجة

ضرب زلزال إيران، مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية شمالي البلاد، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، بعمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

عمق زلزال إيران على عمق 6 كيلومترات

وكشف مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، تفاصيل زلزال إيران، وقال إن الهزة الأرضية وقعت في مدينة «سلماس» الأذرية الساعة 18:52 بالتوقيت المحلي، على عمق 6 كيلومترات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، إن مدينة «سلماس» التي ضربها زلزال إيران تقع في شمال محافظة أذربيجان الغربية.

من جانبه، أكد المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الغربية أمير عباس جعفري، أنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات، أو أضرار، جراء زلزال إيران مشيرا إلى توجه فرق الطوارئ إلى سلماس وضواحيها لتقييم أضراره.

وفي وقت سابق من الأحد، سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال غرب إيران، بعمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بؤرة زلزال إيران شمال أرومية

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 92 كيلومترا شمال أرومية، و24 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوي.

وفي 28 يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 447.