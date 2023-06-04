تفاصيل زلزال إيران.. قوته 4 درجات على مقياس ريختر

ضرب زلزال، ظهر أمس السبت، مدينة شوقان بمحافظة خراسان الشمالية، الواقعة شمال شرقی إبران، بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، دون وقوع خسائر،

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، تفاصيل زلزال إيران، وقالت وكالة «إرنا» الإيرانية، عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وقوع زلزال إيران ظهر أمس السبت

وأضاف مركز رصد الزلازل الوطني، إن زلزال إيران وقع عند الساعة الثانية عشرة و53 دقيقة و51 ثانية ظهرا، وعلى عمق 11 كم عن سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف مركز الزلازل الوطني إن بؤرة زلزال إيران، وقعت عند منطقة التقاء خطي العرض الشمالي 37.27، والطول الشرقي 56.68 درجة.

توجه فرق تقييم الهلال الأحمر إلى موقع الزلزال

من جهته، قال مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية غلام رضا شفيق، إن الزلزال لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات، مشيرا في تصريح لوكالة «إرنا» الإيرانية، إلى توجه فرق التقييم بـ«جمعية الهلال الأحمر»، إلى موقع الزلزال.

وفي 22 مايو الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة سفيد سنك بمحافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق إيران، بعمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون وقوع أضرار.

وشهدت محافظة خرسان الشمالية، في 13 مايو 2017، زلزال بقوة 5.7 درجة علی مقیاس ریختر، أسفر عن مصرع شخصين اثنيين، وإصابة 377 آخرین، وفقا لما ذكرته وكالة «إيسنا» الإيرانية.