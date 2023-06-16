دعاء أول يوم من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت

يتطلع الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى حلول شهر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي يكثرون فيها من الطاعات والعبادات بما فيها الدعاء، وخاصة دعاء أول يوم من ذي الحجة.

دعاء العشرة من ذي الحجة

وتوجد أكثر من صيغة لترديد دعاء أول يوم من ذي الحجة والعشرة من ذي الحجة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التالي:

اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق.

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ.

دعاء أول يوم من ذي الحجة

ويمكن ترديد دعاء أول يوم من ذي الحجة: اللهم اغفِرْ لي ما قدمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيءٍ قدير.

اللهم أعوذ برضاك مِن سخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيت على نفسك.

صيام العشرة من ذي الحجة

ويتطلع المسلمون إلى معرفة موعد صيام العشرة من ذي الحجة، إذ توصلت الحسابات الفلكية، أنها ستبدأ من يوم الاثنين المقبل، باعبتارها أول أيام الشهر المبارك.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد صبري، أحد علماء الأوقاف، إن الدعاء يعتبر لب العبادة، مشيرا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُۜ»، كما أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)، وذلك ليحث عباده على الدعاء، ولذلك ينصح بالإكثار من الدعاء بما يتمناه العبد في أي وقت.