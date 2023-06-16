الأذكار والأدعية المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

أيام قليلة تفصلنا عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وبها يُعلن اقتراب أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيبدأ المسلمون في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، مقبلين على طاعته، شاكرين لنعمه، للأيام المباركة، ويبحث الكثير من الناس على الذكر المستحب في العشر الأوائل من ذي الحجة، لذلك نقدمه لكم من خلال «الوطن»، بحسب دار الإفتاء، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف.

الذكر المستحب في العشر الأوائل من ذي الحجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فيديو على صفحتها الرسمية بموقع يوتيوب، قائلة: «العشر الأوائل من ذي الحجة أيام مباركة، يجب أن يقبل فيها كل مسلم بذكر الله سبحانه وتعالى، وكل الأذكار حسنة، ومنها لا إله إلا الله، وإنه يستحبُّ الإكثار من الذكر إذ قال الله عز وجل: «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ».

أفضل الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة

وأوضح عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، في حديثه، لـ«الوطن»: «يختص الناس بالسؤال عن أفضل الأذكار لله سبحانه وتعالى في العشر الأوائل من ذي الحجة، إذ إنها أيام مباركة يجب فيها التقرب إلى الله بصالح الأعمال، ويجب أن يكثر فيها المسلمين من ذكر وشكر الله سبحانه وتعالى».

وأضاف أنه ضمن الأذكار المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، هي التالي:

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل.

- كثرة الحمد والتكبير من قول: «الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

أدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة

ويوجد الكثير من الأدعية على هامش التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام المباركة، ومن ضمنها التالي:

- الدعاء بآية سورة البقرة: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، لطب النصرة والصبر من الله سبحانه وتعالى.

- ضمن الأدعية المستحبة في عيد الأضحى، اللهمَّ اغفر لنا وارحمْنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إذ أكد أن طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى في أيم ذي الحجة أكثر أمر يجب أن يسعى العبد إليه، طالبًا الرحمة والمغفرة من الله.

- اللهم باعد بيني وبين خَطَايَايَ، ونقني كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

- اللهم إني أسألُك من الخيرِ كله عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ.

التقرب إلى الله

وأكد «هندي»، أن العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة هو أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فما من أيامٍ أعظمُ عند اللهِ ولا أحب إليه العمل فيهن من أيامِ عشرِ ذي الحجة.