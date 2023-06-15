موعد أول أيام ذي الحجة 2023 وعيد الأضحى المبارك.. «البحوث الفلكية» يوضح

موعد أول أيام ذي الحجة 2023، من التوقيتات المهمة لدى المسلمين حول العالم، إذ يفضل البعض الصيام مع بداية تلك الأيام حتى وقفة عيد الأضحى المبارك، حيث حث النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، المسلمين على الأعمال الصالحة وجهاد النفس فيها.

موعد أول أيام ذي الحجة 2023

ووفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمرصد حلوان، فإنّ موعد أول أيام ذي الحجة 2023، سيكون فلكيًا يوم الاثنين 19 مايو، وسيبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا اليوم إلى موعد وقفة عرفات، التي تكون فلكياً يوم الثلاثاء 27 مايو، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444 فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو.

هلال ذي الحجة

وأوضح المعهد القومي، أنّه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنّ هلال شهر ذي الحجـة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و38 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وأشار إلى أنّ الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفي المحافظات يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 31 - 37 دقيقة.

وذكر أنّ الهلال الجديد يظل في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 7 – 44 دقيقة.