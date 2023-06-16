تعرف على موعد صيام العشر من ذي الحجة 1444 في السعودية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وموسم الحج هذا العام، وسط تطلع المسلمون لمعرفة موعد صيام العشر من ذي الحجة في السعودية لما لها من ثواب وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.

موعد صيام عشر ذي الحجة 1444 في السعودية

وحسبما ذكرت الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية، فإن موعد صيام العشر من ذي الحجة 1444 في السعودية، يبدأ يوم الإثنين في الأول من ذي الحجة 1444، الموافق 19 يونيو المقبل، ويستمر نحو 10 أيام حتى يوم الثلاثاء 9 من شهر ذي الحجة، 27 يونيو المقبل.

موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية

وبعد معرفة موعد صيام العشر من ذي الحجة 1444 في السعودية، يوافق موعد عيد الأضحى 2023 في المملكة يوم 28 يونيو المقبل، ويستمر 4 أيام حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وفي تلك الأيام يحتفل المواطنون بزيارة أقاربهم وذبح الأضاحي وتأدية صلاة العيد حسب كل مدينة.

موعد يوم عرفة 2023 في السعودية

وحسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية، فان موعد صيام العشر من ذي الحجة 1444 في السعودية ينتهي في اليوم التاسع من ذي الحجة المعروف ب يوم عرفة، وهو آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحج، إذ يشهد أهم ركن في مناسك الحج، ومن المقرر أن يوافق موعد يوم عرفة 2023 في السعودية يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل.