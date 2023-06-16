أسماء 16 مصابا في انقلاب سيارة ربع نقل على «الصحراوي الغربي» بأسيوط

حصلت «الوطن» على أسماء 16 مصابا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع اليوم الجمعة على طريق دشلوط الصحراوي الغربي بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، والتي كانت تقل عددا من العمال يعملون في جمع الطماطم.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت التحريات عن أسماء المصابين في الحادث، وهم رئيفة عبدالرشيد حسن 47 عاما، منتصر سيد صلاح 19 عاما، محمد أشرف ناجي، وأشرف عيون علي 15 عاما، شادية حمادة محمد 40 عاما، جمال شحاتة أحمد 20 عاما مصاب بغيبوبة ونزيف بالمخ، يوسف رضا حمدي 20 عاما مصاب بغيبوبة ونزيف بالمخ، سامية حسين سعد، مصابة باشتباه كسر بعظام الخوض والفخذ، كريم أشرف ناجي 15 عاما، حمدي أحمد ناجي 9 أعوام.

كما تضمنت أسماء المصابين عامر حمادة أحمد 14 عاما، أشرف سعد محمد 19 عاما، عبدالمحسن حسانين أحمد 67 عاما، مصاب بكسر بالضلوع وارتشاح رئوي، محمد توفيق غانم 50 عاما، مصاب بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة، محمد خليفة علي مصاب باشتباه كسر بالضلوع وارتشاح رئوي، هيثم خليفة علي 15 عاما.

نقل المصابين للمستشفى

تم تحويل بعض المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، والحالات الحرجة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.