«السياحة»: تطبيق نظام الدفع بالكروت البنكية في 9 مواقع أثرية بالأقصر

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الدكتور خالد شريف، مساعد الوزير للتحول الرقمي، زار محافظة الأقصر اليوم، لمتابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بها، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل، وتفعيلا لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، لاسيما بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

شراء التذاكر في 9 مواقع أثرية بالكروت البنكية

من جهته، قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن المرحلة الحالية شملت شراء التذاكر بـ9 مواقع أثرية بمدينة الأقصر، باستخدام الكروت البنكية، مع إلغاء التعامل النقدي، وهي معابد الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت، ووادي «الملوك، والملكات»، ومنفذي تذاكر القرنة، وطريق الكباش، بالإضافة إلى متحفي الأقصر والتحنيط.

وأوضحت وزارة السياحة، أنه على هامش تواجد مساعد الوزير بالأقصر، التقى بالدكتور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، وتناقشا حول مستجدات سير العمل بمنظومة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة.

حضر اللقاء آلاء سمير، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور باسم إبراهيم، مدير عام إدارة تطوير الخدمات للسائحين الزائرين بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، أشاد نائب المحافظ بالإلغاء الكامل للسداد النقدي، خلال زيارة المواقع الأثرية، موضحا أن هذا هو التوجه في أغلب دول العالم حاليا.

تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية

تجدر الإشارة إلى أنه جرى تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر عدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وهي منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمسلة الناقصة ومعابد إدفو وفيلة وكوم أمبو وأبو سمبل والنوبة والمتحف المصري بالتحرير.