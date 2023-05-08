44 ألف سائح يزورون معبد الكرنك في 6 أيام

شهدت معابد الكرنك بالأقصر، استقبال أكثر من 44 ألف زائر، في الفترة من 1 حتى 6 مايو الجاري، من مختلف الجنسيات، مدفوعة برحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة، بحسب ما أدلى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر.

تخفيضات في أسعار التذاكر لتشجيع السائحين

أوضح «عثمان» أن أبرز الجنسيات التي زارت المعبد، كانت الأسباني، الصربي، البولندي، الألماني، الإنجليزي، الفرنساوي، اللبناني، المصري، معظمهم قادمين من الغردقة، مؤكدا أن وزارة الآثار قدمت مجموعة من الحزم والتسهيلات، وتخفيضات في أسعار التذاكر، لتشجيع السائحين على زيارة المناطق الأثرية، خصوصا مع نهاية ذروة الموسم السياحي الشتوي، وبدء الموسم الصيفي.

أفضل المواسم السياحية

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن هذا الموسم السياحي الشتوي، يعتبر أفضل المواسم السياحية التي مرت على الأقصر منذ أكثر من عشرة أعوام، إذ تخطت نسبة الإشغال 80% في الفنادق العائمة والثابتة، لافتا إلى أن الفنادق العائمة حققت أعلى معدل إشغال، إذ تخطى الـ150 فندقا عائما، بنسبة إشغال 100%.

البالون حقق أعلى معدل رحلات

ولفت إلى أن البالون الطائر بالأقصر، حقق أعلى معدل إشغال في تاريخه، إذ بلغت الرحلات أكثر من 68 رحلة تقل أكثر من 1900 سائح، في إنجاز يحدث لأول مرة، ما يؤكد أننا أمام موسم سياحي استثنائي.