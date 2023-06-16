إزالة 32 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 32 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أسفرت الحملات عن إزالة 32 حالة تعدى بإجمالي مساحة بلغت 1417 متر مربع عبارة عن:

- 9 حالات تعدي بمساحة 740 م2 بكفر الدوار.

- 6 حالات تعدي بمساحة 340 م2 بالمحمودية.

- حالتي تعدي بمساحة 210 م2 بكوم حمادة.

- 5 حالات تعدي بمساحة 54 م2 بالرحمانية.

- 4 حالات تعدي بمساحة 45 م2 بشبراخيت.

- 3 حالات تعدي بمساحة 19 م2 بادكو.

- 3 حالات تعدي بمساحة 9 م2 بالدلنجات.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين.

التنسيق بين الجهات لإزالة التعديات

كما أكدت نائب محافظ البحيرة التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، مشددة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.