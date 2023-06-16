نائب محافظ البحيرة: المخصصات المالية آخر 5 سنوات تبلغ 6.1 مليار جنيه
كتب:
شريف سليمان
12:35 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إننا سنبدأ الخطة الاستثمارية لعام 2023\2024 بأول شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن إجمالي المخصصات المالية في البحيرة بأخر 5 سنوات تبلغ 6.1 مليار جنيه، بينما التركيز خلال الخطة الاستثمارية الجارية على استكمال المشروعات، إذ تم التركيز على مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة.
العمل على استكمال أعمال الرصف والإنارة والبيئة
وأضافت نهال بلبع، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنه يجري العمل على استكمال أعمال الرصف والإنارة والبيئة وغيرها في المدينة، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بالمشروعات الخضراء التي تخدم البيئة إذ يتم التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات وأيضا صناعة الخشب من مخلفات الزراعة.
التركيز على المشروعات الخدمية في مدينة البحيرة
وتابعت نائب محافظ البحيرة، أنه يجري التركيز على المشروعات الخدمية في مدينة البحيرة مثل ميكنة ورقمنة مراكز خدمة المواطنين، إذ يوفرالوقت والجهد فضلا عن الحد من الفساد، لافتة إلى أنه يتمم إنشاء مراكز لخدمة المواطنين في القرى وهذا ما يطلق عليه "الحوكمة" التي تعني توحيد الخدمات بدلا من تكبد المواطن مشقة الانتقال من منزله للمدينة من أجل الحصول على خدمة ما.