نائب محافظ البحيرة: المخصصات المالية آخر 5 سنوات تبلغ 6.1 مليار جنيه

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إننا سنبدأ الخطة الاستثمارية لعام ‏‏2023\2024 بأول شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن إجمالي المخصصات المالية في ‏البحيرة بأخر 5 سنوات تبلغ 6.1 مليار جنيه، بينما التركيز خلال الخطة ‏الاستثمارية الجارية على استكمال المشروعات، إذ تم التركيز على مشروع ‏تطوير الريف المصري حياة كريمة.‏

‏العمل على استكمال أعمال الرصف والإنارة والبيئة

وأضافت نهال بلبع، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنه يجري ‏العمل على استكمال أعمال الرصف والإنارة والبيئة وغيرها في المدينة، مشيرة ‏إلى أن هناك اهتمام كبير بالمشروعات الخضراء التي تخدم البيئة إذ يتم التوسع في ‏إنشاء مصانع تدوير المخلفات وأيضا صناعة الخشب من مخلفات الزراعة.‏

التركيز على المشروعات الخدمية في مدينة البحيرة

وتابعت نائب محافظ البحيرة، أنه يجري التركيز على المشروعات الخدمية في مدينة البحيرة مثل ميكنة ‏ورقمنة مراكز خدمة المواطنين، إذ يوفرالوقت والجهد فضلا عن الحد من الفساد، ‏لافتة إلى أنه يتمم إنشاء مراكز لخدمة المواطنين في القرى وهذا ما يطلق عليه ‏‏"الحوكمة" التي تعني توحيد الخدمات بدلا من تكبد المواطن مشقة الانتقال من ‏منزله للمدينة من أجل الحصول على خدمة ما.‏