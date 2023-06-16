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ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة.. «6 مراكز في المرحلة الأولى»

كتب:

شريف سليمان
10:59 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة

ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة».

مؤسسة حياة كريمة استهدفت تحقيق التلاحم

وذكر التقرير، أن مؤسسات حياة كريمة استهدفت تلاحم المصريين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قدمت مشروعات قومية كثيرة في 6 مراكز بالمرحلة الأولى، وتم تطوير عدد كبير جدا من القرى والتوابع.

قرية الأبعادية نموذج

وأفاد التقرير، بأن قرية الأبعادية تعد نموذجا للقرى التي تم تطويرها، حيث تضم مجمع خدمات مواطنين وتطوير للخدمات التي كانت تقدمها الوحدات المحلية سابقا بالشكل النمطي التقليدي، لكن تقديم الخدمة أصبح الآن بشكل مميكن وهيكلي ونظام على قدر كبير جدا من الدقة، كما أن معظم الخدمات أصبحت متاحة مثل السجل المدني ومكتب الصحة والشهر العقاري وكل الخدمات التي اضطرت المواطنين إلى الانتقال للمركز من أجل الحصول عليها، كما تم إنشاء وتطوير مركز طب الأسرة ومركز الشباب بالإضافة إلى المدارس.

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بقلم شريف سليمان