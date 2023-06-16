توقعات تنسيق المدارس التكنولوجية التطبيقية بالمحافظات

تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 21 مدرسة تهتم بدراسة التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظات، التي تستمر الدراسة بها من 3 حتى 5 سنوات وفقا للمدرسة، مع وجود أقسام متعددة بكل مدرسة، وتهتم المدارس التكنولوجية بالجانب التقني بالتعليم المزدوج العملي بجانب النظري.

تنسيق المدارس التكنولوجية التطبيقية بالمحافظات

ووفقا لتنسيق قبول المدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظات، فإن التنسيق بها يبدأ من 210 درجة وفقا لتنسيق العام الماضي، ومن المقرر إعلان تنسيق المدارس التكنولوجية التطبيقية بالمحافظات بنهاية شهر يونيو الجاري.

المدارس التكنولوجيا بالمحافظات

تنشر «الوطن» مؤشرات تنسيق المدارس التكنولوجية التطبيقية بالمحافظات وفقا لبيان تنسيق المدارس التكنولوجيا العام الماضي:.

تنسيق مدرسة i-tech للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة 250 درجة

تنسيق مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة 250 درجة

تنسيق مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة 250 درجة

تنسيق مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة 250 درجة

تنسيق مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 250 درجة

تنسيق مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة 230 درجة

تنسيق مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة 230 درجة

تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة 230 درجة

تنسيق مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية حد أدنى 230 درجة

تنسيق مدرسة الانتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية حد أدنى 230 درجة

تنسيق مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية حد أدنى 230 درجة

تنسيق مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية حد أدنى 210 درجة

تنسيق مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر 230 درجة

تنسيق مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة 210 درجة.

بدائل الثانوية العامة بالمحافظات

تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بالشرقية 250 درجة

تنسيق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية 210 درجة

تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد 250 درجة

تنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد 210 درجة

تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية 250

تنسيق مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية 230 درجة

تنسيق مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية من 210 درجة.