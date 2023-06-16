تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة أسوان.. يبدأ من 140 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خريطة تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة أسوان وبدائل الثانوية العامة بالمحافظة، وفقا لبيان التنسيق الصادر عن محافظة أسوان، عقب اعتماد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتنسيق الثانوية العامة لهذا العام.

حيث اعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 215 درجة و الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام النظام الخاص، والمنازل 140 درجة تنسيق بدائل الثانوية العامة بأسوان و140 درجة لتنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة أسوان.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة أسوان

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة أسوان يتراوح من 140 درجة حتى 185 درجة وفقا للتالى،

-تنسيق المدارس الفندقية المتقدمة لهذا العام نظام الـ5 سنوات 180 درجة كحد أدنى.

تنسيق الثانوي الفني بأسوان

-تنسيق المدارس الفندقية نظام الـ3 سنوات لهذا العام 170 درجة كحد أدنى.

-تنسيق المدارس الثانوية التجارية المتقدمة الـ5 سنوات حد أدنى 185 درجة للعام.

-تنسيق المدارس الثانوية التجارية نظام الـ3 سنوات 170 درجة كحد أدنى للعام و140 درجة كحد أدنى للخدمات.تنسيق مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان.

-تنسيق مدرسة بنبان للطاقة الشمسية 180 درجة كحد أدنى لهذا العام للتقديم العام و175 للخدمات.

-تنسيق التعليم المهني الصناعية لهذا العام كحد أدى 140 درجة.

-تنسيق مدارس التعليم المزدوج الصناعي والتجاري والفندقي والفني حد أدنى من 160 درجة.

تنسيق بدائل الثانوية العام2023

-تنسيق المدارس الثانوية الزراعية 160 حد أدنى للعام و140 حد أدنى للخدمات.

-تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة نظام الـ5 سنوات 180 كحد أدنى.

-ويضم أيضا تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة أسوان تنسيق المدارس الثانوية الصناعية نظام ال3 سنوات 175 للبنين العام و140 للخدمات و150 للفتيات