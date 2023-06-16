تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 بالمحافظات.. 175 درجة الحد الأدنى بالجيزة

يهتم أولياء الأومور والطلاب بمعرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 بالمحافظات، وذلك للطلبة الراغبين في بدائل للثانوية العامة، أو من لم يحصلوا على درجات مرتفعة في الشهادة الإعدادية، حيث يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية من 140 درجة بحد أدنى.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 بالمحافظات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 بالمحافظات، يضم مدارس العليم الفني «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» وغيرها، والذي يوجد منه مدرستين على الأقل في كل مركز بمحافظات مصر.

وتنشر «الوطن» تنسيق القبول بالمدارس الدبلومات الفنية 2023-2024 بالمحافظات، وفقا لبيانات التنسيق الصادرة عن مديريات التربية والتعليم كالتالي:

تنسيق القبول بالدبلومات الفنية 2023 بالإسماعيلية

اعتمدت محافظة الإسماعيلية تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام بـ205 درجات للفصول المسائية، و240 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، و230 درجة للمدرسة الفنية للمعدات الثقيلة، و217 درجة للمدارس الميكانيكية.

تنسيق القبول بالدبلومات الفنية 2023 بسوهاج

وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام، حيث حدد الحد الأدنى لمدارس التعليم التجاري بنين 190 درجة، بينما الحد الأدنى لمدارس البنات 160درجة، و200 درجة حد أدنى لمدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 سنوات وكذلك مدرسة سوهاج السياحية والفندقية، ومدرسة طهطا الفندقية السياحية، بينما الثانوي الزراعي 140 درجة حد أدنى لمختلف مدارس المحافظة، وكذلك الثانوي الصناعي حد أدنى 140 درجة، و140 درجة لفصول الخدمات بكل أنواع التعليم الفني.

تنسيق القبول بالدبلومات الفنية 2023 بالجيزة

وفي الجيزة أعلنت مديرية التربية والتعليم تنسيق الدبلومات الفنية 2023، 230 درجة لتنسيق مدرسة طباعة إمبابة، و225 لمدرسة طباعة الهرم، بينما حددت مدرسة إمبابة ثانوي صناعي بنين ومدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات ومدرسة الجيزة الكهربية ثانوي صناعي بـ215 درجة حد أدنى، و175 درجة حد أدنى لمختلف المدارس الثانوية الفنية الأخرى مع اختلاف الأقسام.

تنسيق القبول بالدبلومات الفنية 2023 بالغربية

كما أعلن محافظ الغربية الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص والفني والفندقي بالمحافظة للبنين والفتيات بمختلف مجالات التعليم الفني، من 155 درجة، بينما حدد تنسيق الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية من مجموع 180 درجة حد أدنى، والمدارس الإعدادية المهنية الزراعية من مجموع 120 درجة حد أدنى.

تنسيق القبول بالدبلومات الفنية 2023 بأسوان

وفي أسوان، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ الإقليم، تنسيق الدبلومات الفنية بالمحافظة، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بالشعب المختلفة وتنسيق الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج بالمحافظة فتيات وبنين بين 140 إلى 185 درجة، وفقا للتخصص بالمدرسة ونظام الدراسة بها وسنوات الدراسة 3 أو 5 سنوات.