السيسي يتابع أعمال تنفيذ كوبري طه حسين وعدد من محاور القاهرة الكبرى (فيديو)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية، لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، من بينها محور المستشار عبد المجيد محمود بطول 7 كيلو مترات، وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطم.

وتابع كذلك أعمال تنفيذ كوبري طه حسين، الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادي بمحور الحضارات، ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل، ويعد كوبري طه حسين من الأعمال الهندسية الفريدة، إذ يبلغ ارتفاع الأعمدة 50 مترا، ما أدى إلى استخدام أوناش خاصة في إنشائه، بحمولة تصل إلى 850 طن.

واستكمالًا لأعمال تسهيل الحركة بمناطق كورنيش النيل أثر النبي، تفقد الرئيس السيسي، أعمال تطوير شبكة الطرق وأعمال كباري لتسهيل الحركة المرورية، كما مر على مناطق جنوب القاهرة، امتداد محور حسب الله الكفراوي الذي يربط مناطق، زهراء المعادي بكورنيش النيل وصولًا إلى طريق أسوان.