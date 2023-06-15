«حقوق الإنسان والمواطنة»: الرئيس السيسي أجاب عن القضايا كلها بشفافية

قال جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، كانت معبرة عن مصر، والحالة التي تمر بها مصر الآن، ووضعها الاقتصادي والاجتماعي، وجرى الإجابة على القضايا كلها بشفافية، وطبعا لصحيح الواقع وهذا يريح الشعب المصري.

أمل وطموحات للشعب المصري

أضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الفرحة كانت كبيرة في وجوه أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة، لما تم فيها من إنجازات، ما يعطي أملاً وطموحات لباقي أنحاء الشعب المصري في القرى كلها.

الرد على القضايا بإقناع

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، رد على القضايا التي طرحت سواء الاقتصادية والمجتمعية بإقناع، والموافقة على ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني، والرد على أحزاب المعارضة، ووضع شرح الوضع الاقتصادي في الدولة، «وكنا فين وبقينا فين».