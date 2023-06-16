الموافقة على تراخيص 54 معملا طبيا في كفر الشيخ

قامت اللجنة المركزية لتراخيص المعامل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أحمد الجمل، مسؤول المعامل بإدارة العلاج الحر، بفحص ومعاينة عدد 71 ملف معمل كانوا قد تقدموا للحصول على تراخيص مكانية وتمت الموافقة على 54 معملا بنسبة تجاوزت 76%.

إدارة دسوق الصحية تتقدم القائمة

ووفقاً لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فقد تصدرت القائمة إدارة دسوق الصحية وكان لها النصيب الأكبر من الملفات التي تم تقديمها، حيث تقدم للترخيص عدد 24 معملا تمت الموافقة على 18 معملا، وتلتها إدارة سيدي سالم الصحية بعدد 20 معملا تمت الموافقة على 17 معملا، وجاءت بعدهما إدارة فوه الصحية بعدد 18 معملا تمت الموافقة على 16 معملا، وأخيراً إدارة قلين الصحية بعدد 9 معامل تمت الموافقة على 3 منهم.

ملفات تراخيص المعامل

كما تجدر الإشارة أن نسبة الموافقة على ملفات تراخيص المعامل إلى عدد الملفات التي جرى تقديمها هي الأعلى خلال السنوات الست الأخيرة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.