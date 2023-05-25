وكيل «صحة كفر الشيخ» تتفقد مستشفى سيدي غازي المركزي الجديدة

أجرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة، لمتابعة سير العمل مستشفى سيدي غازي المركزي الجديدة، بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، وحسن يوسف، عضو المكتب الفني، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى.

التأكيد على مدى الالتزام بسياسات مكافحة العدوى

وتفقدت وكيل الوزارة، أقسام الاستقبال، والطوارئ، والعيادات الخارجية، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة بها، ومدي توافر القوى البشرية والمستلزمات اللازمة، بالإضافة إلى صيدلية الطوارئ للتأكد من توافر الأدوية بها، كما تم المرور على الأقسام الحيوية من العناية المركزة، والحضّان، والغسيل الكلوي، ومتابعة حالات المرضى، والتأكيد على مدى الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، والجودة بكافة الأقسام، وانعكاس ذلك على تحسن حالة المرضى.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بفريق مكافحة العدوى بالمستشفى، لحصوله على المركز الأول بالجمهورية كأفضل فريق لمكافحة العدوى، ودعتهم إلى الاستمرار على نفس النهج، وكرمت الفريق من الأطباء والتمريض خلال حفل بالمستشفى، وتفقدت مطبخ المستشفى لمتابعة جودة الوجبات المقدمة للمرضى والعاملين.

عقد اجتماعاً برؤساء الأقسام واللجان الطبية بالمستشفى

وفي نهاية الجولة، عقدت وكيل صحة كفر الشيخ، اجتماعاً، برؤساء الأقسام واللجان الطبية بالمستشفى، وتم مناقشة خطط العمل، وآلية تنفيذها، مشيدة بمدي الانضباط الإداري والفني، وتوجهت بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإدارية على الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متميزة.