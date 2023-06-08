هاني شنودة عن مشاركة دينا الوديدي في حفله: «العمل مع الموهوبة شرف كبير»

حرص الموسيقار الكبير هاني شنودة، على توجيه رسالة للمطربة دينا الوديدي، بعد إعلانها المشاركة في حفله الذي يقام يوم 16 يونيو الجاري، على مسرح الماركيه بمنطقة التجمع الخامس.

هاني شنودة يعلق على مشاركة دينا الوديدي في حفله

وكتب «شنودة»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «شرف كبير لأي موسيقي يحترم فنه أن يعمل مع فنانة شابة موهوبة زي المتمكنة دينا الوديدي، ومشاركتها نفس الحدث ونفس خشبة المسرح فرصة لا تعوض، أشكرك يا فنانة».

شرف كبير لأي موسيقي يحترم فنه ان يعمل مع فنانه شابه موهوبه زي المتمكنه دينا الوديدي..... ومشاركتها نفس الحدث ونفس خشبه المسرح فرصه لا تعوض...... اشكرك يافنانه@ElwedidiDina pic.twitter.com/mKMayXnQWO — Hany Shenouda حسب خطوط الطول والعرض- هاني شنوده (@ShenoudaMusic) June 8, 2023

وكانت دينا الوديدي، أعلنت منذ ساعات، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، مشاركتها في حفل الموسيقار هاني شنودة، ونشرت صورة بوستر الحفل: «مبسوطة إني أكون ضيفة من ضيوف الموسيقار هاني شنودة في حفله القادم على مسرح The Marquee يوم 16 يونيو، تعالوا وانبسطوا معانا».