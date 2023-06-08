دينا الوديدي تشارك في حفل هاني شودة على مسرح الماركيه 16 يونيو

أعلنت الفنانة دينا الوديدي، مشاركتها في حفل الموسيقار هاني شنودة، المقررة إقامتها يوم 16 يونيو الجاري، على مسرح الماركيه بمنطقة التجمع الخامس.

ونشرت دينا الوديدي، صورة بوستر الحفلة، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وعلقت عليها: «مبسوطة إني أكون ضيفة من ضيوف الموسيقار هاني شنودة في حفلة القادم على مسرح The Marquee يوم 16 يونيو، تعالوا وانبسطوا معانا».

ألبوم دينا الوديدي الجديد

وكانت دينا الوديدي، طرحت منذ أيام قليلة ماضية، ألبومها الغنائي الجديد «خمس فصول»، على مختلف المنصات الرقمية، إذ ضم الألبوم 5 أغنيات هي: «المجد»، «وشوش الودع»، «متغربين»، «بلالين» و«طب ايه»، وتحمل كل منها حكاية مختلفة، وترتبط بحالة الألبوم العامة التي تخوض بها رحلتها الغنائية نحو ملكوت المشاعر الإنسانية، مثل السعادة والاستسلام والتفاؤل والامتنان.

وخاضت دينا الويدي من خلال الألبوم، تجربة التلحين وكتابة الأغاني، إذ لحنت جميع أغانيه بنفسها، كما شاركت في كتابة بعضها، وتتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء الشباب، ندى الشبراوي وأحمد عبد الخالق وعمرو نور ونبيل عبد الحميد، وخمسة موزعين موسيقيين، هم رامي عطا الله، ووائل السيد، وكريم حسام وفادي بدر وماهر الملاخ.