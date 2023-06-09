هاني شنودة: أتمنى إنهاء حياتي أثناء مشاركتي في «قافلة السعادة»

كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل إطلاق «قافلة السعادة» بدعم من صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة عدد من المطربين، للعزف في دور المسنين، إذ ذكر أنه تم إطلاق تلك القافلة منذ بداية شهر يونيو الجاري، واصفًا إياها بالقافلة الممتعة للغاية، «نتلقى السعادة من المسنين أكثر مما نسعدهم».

سعادة هاني شنودة بالحصول على جائزة الدول

وأضاف «شنودة»، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتمنى أن يُنهي حياته في تلك القافلة ، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة لحصوله على جائزة الدولة، إذ لم يكن يحلم بالحصول عليها: «أشكر من رشحني لجائزة الدولة التقديرية، خاصة مكتبة الإسكندرية».

أسباب نجاح ألحانه

من ناحية أخرى، تحدث الموسيقار القدير عن أسباب نجاح ألحانه واستمرارها حتى الآن، إذ ذكر أنه يواجه نفسه مئات المرات قبل نشر أي عمل جديد، مختتما حديثه: «ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب»، وهذا الأمر سر نجاح ألحاني القديمة حتى الآن.