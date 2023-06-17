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هاني شنودة يقدم عدد كبير من مقطوعاته بحضور وزيرة الثقافة

كتب:

أبانوب رجائي
01:40 ص | السبت 17 يونيو 2023
هاني شنودة

هاني شنودة

أعرب هاني شنودة، عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله بالتجمع الخامس، مؤكدا أن الجمهور أعطاه طاقة كبيرة، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني لحضورها الحفل، مقدرا مجهوداتها الكبيرة، والاهتمام بالفن والموسيقى.

وقدم هاني شنودة عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية، من بينها «أنا بعشق البحر، زحمة يا دنيا زحمة، المشبوه، شمس الزناتي، الطريق»، وغيرها من الأغنيات.

وشارك في الحفل، دينا الوديدي، نوران أبو طالب، التي وصفها بالفراشة على المسرح.

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بقلم أبانوب رجائي