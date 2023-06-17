علي جمعة: مرسي رفض التجديد لي في منصب المفتي وقال «على جثتي»

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، طريقة تعامل جماعة الإخوان مع علماء الأزهر الشريف ورجال الدين، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يتعاملون بطريقة متعالية بصورة كبيرة، لافتًا إلى أنهم كانوا يرفضون إدراك الواقع.

خيب الله آمال الإخوان بعد وصولهم للحكم

أوضح «جمعة» خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإخوان اضطهدوا رجال الدين والعلماء، وخيبوا آمال السلف الصالح، مشددًا على أنه بسبب الطريقة غير الآدمية التي تعامل بها الإخوان بعد وصولهم للحكم، خيب الله آمالهم جميعا.

وأشار «جمعة» إلى أن جماعة الإخوان لديهم فشل وخلل في العاطفة بصورة واضحة، مشددًا على أن هدفهم الأسمى كان المنصب دون النظر للوطن أو المواطن.

محمد مرسي رفض التمديد له كمفتي للجمهورية

وكشف جمعة، أن محمد مرسي رفض التمديد له كمفتي للجمهورية وقال «على جثتي»، موضحا أن أحد العلماء الأزهريين العراقيين، سألني عن سبب عدم تعاوني مع جماعة الإخوان، فأجبت عليه، أنه لا يعنيه الإخوان، لكن كل ما يهمه هو مصر، أي حاجة في مصلحة مصر أنا خدام، فأخبرني أنه أبلغ الجماعة الإرهابية بذلك، وقالي لي عندما يتواصلوا معك لا ترفض، وأخبرته أني شخص محب لهذا البلد ولدي تعلق شديد بالوطن.