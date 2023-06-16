علي جمعة: الإخوان تسلموا «شحنة مجهولة» باسم الإفتاء لا أعرف ما بداخلها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه ذات يوم وقت حكم الإخوان، فوجئ باتصال من المطار، يخبره بأن هناك شحنة قادمة باسم دار الإفتاء المصرية.

شحنة قادمة من الإفتاء

أضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، أنه أرسل مندوبًا لاستلامها، وعندما أحضرها، وجد عليها رئاسة الجمهورية بين قوسين.

غموض حول الشحنة

أكد أنه من باب البروتوكول لم يفتحها، واتصل بالرقم الذي أخذه من رئيس ديوان مرسي، ووجده خطأ، فعاود الاتصال على الرقم القديم، محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان رد عليه وقتها، وأخبره عن الشحنة فطلب منه إرسالها لهم.

وأوضح أنه حتى الآن، لا يعلم ماذا كان داخل هذه الشحنة، وما هو الشيء الغريب الذي كان فيها.