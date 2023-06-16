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علي جمعة: لم يكن لدي قناعة بقدرة الإخوان على الاستمرار في الحكم

كتب:

محمد عزالدين
11:55 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

استمرار حكم الإخوان

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أنه لم يكن لديه قناعة بقدرة الإخوان على الاستمرار في الحكم.

وأضاف أنه تلقى في ليلة إعلان النتيجة، أن أحمد شفيق فاز، وكان الحرس الجمهوري، انتقل بالفعل إلى منزل أحمد شفيق، لكن فجأة عند إعلان النتيجة من المستشار المشرف على الانتخابات بأن محمد مرسي هو الفائز، كانت نتيجة تبين عدم رضا الشعب عن هذه الحالة، لأن نسبة التصويت كانت متقاربة.

الشعب لم يكن راض عن مرسي

وأشار إلى أن النسب التي حصل عليها مرسي بالانتخابات الرئاسية، تشير إلى أن الشعب غير راضٍ على هذا الحال.

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