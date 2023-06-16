علي جمعة يكشف عبر «الشاهد» تفاصيل محاولة اغتياله خلال حكم الإخوان.. الليلة

يستكمل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، شهادته عن ثورة 30 يونيو، في الجزء الثاني من حلقة اليوم، ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز.

تفاصيل محاولة اغتيال علي جمعة

ويسرد «جمعة»، تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها، من جانب حركة حسم، بعد تكليفات من يوسف القرضاوي، وقال «جمعة» في شهادته، إن الإخوان أرادوا تقديم رأسه «هدية» للقرضاوي.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج «الشاهد» يومياً على قناة «إكسترا نيوز»، بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.