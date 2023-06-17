5 زلازل تضرب الأرض في الساعات الأولى من اليوم.. أحدها بالمنطقة العربية

شهدت الليلة عدد من الزلازل في أنحاء مختلفة من كوكب الأرض، وتراوحت بين البسيطة والقوية على مقياس ريختر، إذ تجاوز أحدها 7 درجات على مقياس ريختر.

«الوطن» ترصد لكم زلازل وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يلي:

زلزال يضرب خليج عدن

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، خليج عدن، على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال على مسافة 250 كيلومترا جنوب مدينة المكلا اليمنية، و141 كيلومترا شمال لاسقرى الصومالية.

زلزال يضرب شمال اليابان

وضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، محافظة هوكايدو الواقعة أقصى شمالي اليابان، على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي فان مركز الزلزال يقع على مسافة 127 كيلومترا شمال شرق مدينة هاتشينوه، و105 كيلومترات جنوب أوراكاوا.

زلزال يضرب غرب فرنسا

كما ضرب زلزال منطقة غرب فرنسا وذلك كما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

هزة أرضية تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية وسط تركيا بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وكانت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن مركز الزلزال، يقع على مسافة 91 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي، من قهرمان مرعش الواقعة جنوب البلاد.

زلزال قوي يضرب جنوب مملكة تونجا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة تبعد 270 كيلومترا جنوب أوهونوا في مملكة تونجا، جنوب المحيط الهادي بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأعلنت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، ان الزلزال وقع بشكل أولي عند التقاء، دائرة عرض 23.779 درجة جنوبا وخط طول 175.172 درجة غربا.