زلزال قوي يضرب جنوب مملكة تونجا جنوب المحيط الهادي

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة تبعد 270 كيلومترا جنوب أوهونوا في مملكة تونجا، جنوب المحيط الهادي بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع بشكل أولي عند التقاء، دائرة عرض 23.779 درجة جنوبا وخط طول 175.172 درجة غربا.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال في وقت سابق، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب مملكة تونجا، على عمق 14 كيلومتر.

وأوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الزلزال، وقعت على مسافة 277 كيلومتر جنوب نوكو ألوفا عاصمة مملكة تونجا.