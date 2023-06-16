زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة حدودية في الهند

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل، الهند اليوم الجمعة، وبحسب تطبيقات رصد الزلازل، فقد وقع الزلزال في منطقة الحدود بين الهند وبنجلادش.

«نيودلهي» تتابع تداعيات زلزال الهند

بدورها، تتابع السلطات في نيودلهي تداعيات زلزال الهند لرصد الأضرار التي قد يلحقها، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات إدارة الأرصاد الهندية، في بيان أن تتعرض منازل في المنطقة الساحلية للتدمير التام وأن تلحق أضرار بالغة بالمحاصيل والنباتات والطرق في المنطقة وأن تشهد خدمات السكك الحديدية أعطالا بسبب إعصار بيبارجوي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

السلطات الهندية تعلق عمليات الصيد

وعلقت السلطات الهندية عمليات الصيد، اليوم الجمعة، وأغلقت المدارس ومنعت استخدام الشواطئ، وعلقت العديد من المنشآت النفطية البحرية ومواني كبرى على ساحل جوجارات عملياتها، في بيان رسمي للحكومة الهندية بشأن آخر تطورات إعصار بيبارجوي الذي سيضرب الهند وباكستان بعد ساعات.