مستشارة أوباما لـ«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تحتاج لضمانات أمنية للانضمام لـ«الناتو»

أكدت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أن أوكرانيا تحتاج لضمانات أمنية للانضمام لحلف شمال الأطلسي، لافتة إلى وجود دولتين لديهما اعتراضات واحتجاجات على انضمام أوكرانيا للناتو، وهما تركيا وهنجاريا.

أوكرانيا لديها فرصة للجلوس على مائدة المفاوضات مع روسيا

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا ترغب في الحصول على الضمانات الأمنية، وهي في طريقها للانضمام للناتو، مشيرة إلى أن أوكرانيا لديها فرصة للجلوس على مائدة المفاوضات مع روسيا.

وأكدت أن أوكرانيا تقوم بهجماتها المضادة ضد روسيا، ويجب وضع هذا الأمر في الاعتبار، وبمجرد ضم أوكرانيا للناتو، ستحصل على مزيد من الحماية، مشددة على ضرورة أن يكون هناك ضمانات لأمن أوروبا، وأن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط، لكنه يتعلق بالعالم أجمع.

ولفتت إلى أن الدبلوماسيين يضعوا في الاعتبار ضم أوكرانيا لكفة حلف الناتو بغض النظر عن التواترات الحالية، مشيرة إلى وجود بعض الخطوات المتخذة من أجل الوصول إلى عضوية دائمة لأوكرانيا في حلف الناتو.