ما هو جمع كلمة سكر التي يبحث عنها طلبة الثانوية العامة؟

بالتزامن مع بدء امتحان أول المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، وهي مادة اللغة العربية، المقرر لها غدًا الأحد 18 يونيو الجاري، يبحث طلاب الثانوية العامة عن جمع كلمة سكر، لتستعرض معناها «الوطن» في السطور التالية.

ما جمع كلمة سكر؟

وعن جمع كلمة سكر، قال الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف، إنَّ كلمة سكر اسم جنس مثل كلمة شاي وماء فهي من الكلمات التي ليس لها جمع مشهور، فهي من الكلمات التي يفهم منها المفرد والجمع من لفظها، فهي تُطلق على الواحدة والجمع.

وأوضح أستاذ اللغة العربية، لـ«الوطن»، أنَّ كلمة سكر ليس لها جمع مشهور، لأنَّها تدل على المفرد والجمع، لافتًا إلى أنَّه يجب على طلاب الثانوية العامة التدرب بشكل جيد على الامتحان من خلال الإجابة على العديد من الأسئلة المتوفرة على المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات امتحان الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، وهي كالآتي:

- المجموع الكلي لامتحان العربي ثانوية عامة 2023: 80 درجة.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة.

- مجموع الأسئلة المقالية لامتحان العربي ثانوية عامة: 10 درجات.