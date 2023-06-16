يختلف تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات من محافظة لأخرى وفقا لكثافة الطلاب بالفصول، وأعداد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية وعدد المدارس الثانوية العامة بالمحافظة والمدارس الثانوية الفنية وبدائل الثانوية العامة ومدى الإقبال عليها من الطلاب وأولياء الأمور.

لذا يتباين تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات فالبعض تجاوز الـ250 درجة للمجموع الكلى بالشهادة الإعدادية الذي حُدد بكل المحافظات من 280 درجة بينما لم يتجاوز البعض الأخر 220 درجة للتنسيق.

تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات لم يعد الأعلى بالتنسيق، فقد تجاوز تنسيق بعض بدائل الثانوية العامة العام الماضى تنسيق الثانوى العام، لتوفير المدارس فرص عمل ورواتب شهرية مثل مدرسة التمريض ومدرسة الأثاث.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وتنشر «الوطن» تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات لهذا العام وفقا لبيانات التنسيق الصادرة عن محافظي الأقاليم، ومديريات التربية والتعليم بكل محافظة وهي:

تنسيق الثانوية العامة بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تنسيق الثانوية العامة 2023 بحيث يكون الحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي، و140 درجة كحد أدنى للثانوي العام الخاص والمنازل بينما الحد الأدنى للثانوي الخدمات 175 درجة للقبول.

تنسيق الثانوية العامة بسوهاج

صرح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج باعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 251 درجة كحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية، و235 درجة للطلاب دارسي اللغة الفرنسية.

تنسيق الثانوية العامة بأسوان

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان لهذا العام ب 225 درجة للثانوى العام والمنازل من 140 بينما الثانوى الفنى من 175.

تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بإعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 باقليوبية ب225 درجة كحد أدنى للقبول.

تنسيق الثانوية العامة بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنسيق الثانوية العامة 2023 ليكون الحد الأدنى 243 درجة لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة والثانوي العام المنازل والخاص بـ140 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية تنسيق الثانوية العامة 2023 من 230 درجة كحد ادنى، بينما بلغ الحد الأأدنى للخدمات 205 درجات.

تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبو زيد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن اعتماد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية من 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة ببنى سويف

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف الحد الأدنى للقبول بتنسيق الثانوية العامة 2023 من 233 درجة في المدارس الحكومية، والخدمات 203 درجات.

تنسيق الثانوية العامة ببورسعيد

أعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 للصف الأول الثانوى ب244 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بالغربية

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن اعتماد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 موضحا الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بـ237 درجة للمدارس العامة، و175 درجة للمدارس الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة بالوادى الجديد

وضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمختلف مراكز المحافظة حيث يختلف التنسيق من محافظة للأخرى وكان التنسيق كالتالى،

إدارة الخارجة التعليمية.. الحد الأدنى 243.5 درجة.

إدارة الداخلة التعليمية.. الحد الأدنى 237 درجة.

إدارة الفرافرة التعليمية.. الحد الأدنى 219.5 درجة.

إدارة باريس التعليمية.. الحد الأدنى 231 درجة.

إدارة بلاط التعليمية.. الحد الأدنى 220 درجة.