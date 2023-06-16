بدائل الثانوية العامة 2023.. مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا
كتب:
محمد عسى
10:57 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
وزارة التربية والتعليم _ ارشيفية
تعد مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى بدائل الثانوية العامة 2023 لطلاب المرحلة الإعداية، ونستعرض في السطور التالية مميزات وشروط الالتحاق بالمدرسة.
تخصصات مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي
- تشطيبات وصيانة معمارية.
- التبريد والتكيف.
-الكهرباء.
- التجارة.
- الشبكات المتخصصة للمنشأت.
مميزات الالتحاق بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي
- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.
- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب.
شروط التقديم بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي
1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية عام 2022/2023.
2- لا يزيد عمر الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.
3- سيتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية).
4- سيتم تحديد درجة القبول من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
شروط القبول بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي.
- اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
جدير بالذكر أنه سيتم فتح باب التقديم بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 في أول يوليو القادم 2023.