تفاصيل توزيع درجات مواد الثانوية العامة أدبي 2023 في جميع المواد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات مواد الثانوية العامة أدبي 2023، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل بمادة اللغة العربية، وتعقد الامتحانات ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وتتنوع مستويات الأسئلة لتقيس مستويات الطلاب المختلفة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة أدبي 2023 لمادة اللغة العربية

- مجموع درجاتها 80 درجة.

- الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة لمادة اللغات الأجنبية الأولى

تشتمل مادة اللغات الأجنبية الأولى مواد «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»

- مجموع درجاتها 50 درجة.

- الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة مادة اللغات الأجنبية الثانية

تشمل مادة اللغات الأجنبية الثانية اللغة «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية» لطلاب الثانوية العامة.

- مجموعها الكلي 40 درجة.

- الأسئلة المقالية سؤالين لهما 6 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

توزيع درجات مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع

- مجموع درجاتها 60 درجة.

- الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، لـ«الوطن»، إن أجهزة التصحيح الإلكتروني المستخدمة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الجامعي 2022/2023، تم برمجتها على قراءة رقم جلوس الطالب المُظلل من قبل الطالب بدوائر، ولا تكتفي تلك الأجهزة عند التصحيح بقراءة رقم الجلوس المكتوب على ورقة الإجابة «البابل شيت»، لهذا فعلى الطالب أن يقوم بتظليل رقم الجلوس في الدوائر المعبرة عن مدلول كل رقم، مع تسجيل رقم الجلوس في الخانات الموجودة في ورقة الإجابة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالرشيد، إلى أن منظومة التعليم الثانوي العام شهدت في الفترة الأخيرة طفرة شاملة، شملت عدة مجالات منها التركيز على الطالب المُفكر والمبدع وليس الطالب المُتلقن، بالإضافة إلى تطوير ضوابط ومعايير منظومة تقويم الطلاب بالانتقال من الحفظ والتلقين إلى الفهم والاستنتاج والتحليل والابتكار، وتدريب الطلاب على البحث عن المعلومات واكتشافها من مصادر التعلم المتاحة عبر منصات التعلم الالكتروني المختلفة.