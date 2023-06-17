أسعار الخضروات اليوم السبت في أسواق الجملة.. البامية تبدأ من 15 جنيها

استعرض سوق العبور عبر موقعه الرسمي اليوم، قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة والأسماك فضلا عن العديد من السلع الغذائية الأخرى بالكيلو الواحد، والتي كشفت عن استقرار في كافة الأنواع المعروضة بفضل توافر السلع في الأسواق.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 17 يونيو وفق الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

سعر كيلو فلفل حامي بلدي من سعر: 7 لـ11 جنيها.

سعر كيلو فلفـل حامي صوب من سعر: 7 لـ11 جنيها.

سعر كيلو فلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من سعر: 8 لـ20 جنيها.

سعر كيلو الملوخية 3.5 لـ6.5 جنيه.

سعر كيلو خيار صوب من 7 لـ11 جنيها.

سعر كيلو خيار بلدي من 4 لـ7 جنيهات.

سعر كيلو بامية يبدأ من 15 لـ30 جنيها.

سعر كيلو قلقاس من 5 لـ9 جنيهات.

سعر كيلو ثوم من 15 لـ22 جنيها.

سعر كيلو لفت 1.5 لـ2.5 جنيه.

سعر كيلو بنجر من 2 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو قثاء من 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو ورق عنب بلدي من 22 لـ30 جنيها.

سعر كيلو خس (الرابطة 3 كيلو) بـ6 جنيهات.

سعر كيلو خس كابوتشي 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 لـ3.5 جنيه.

سعر كيلو كرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) بـ8 جنيهات.

سعر كيلو جرجير (100 رابطة كيلو) من 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو كسبرة (100 رابطة كيلو) من 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو نعناع (100 رابطة كيلو) بـ7.5 جنيه.

سعر كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) بـ7.5 جنيه.

سعر كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) من 18 لـ24 جنيها.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) بـ6.5 جنيه.

سعر كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو) من 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو بروكلي من 5 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو فجل أحمر(الربطة كيلو) من 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو شبت (100 رابطة كيلو) من 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو طماطم من 2.5 لـ3.5 جنيه.

سعر كيلو بطاطس من 5.5 لـ7 جنيهات.

سعر كيلو بصل من 8.5 لـ12 جنيها.

سعر كيلو كوسة من 8 لـ13 جنيها.

سعر كيلو جزر دون عروش 3.5 لـ7.5 جنيهات.

سعر كيلو فاصوليا من 12 لـ15 جنيها.

سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو باذنجان رومي من 4.5 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو باذنجان أبيض 3.5 لـ7.5 جنيه.

سعر كيلو فلفل رومي بلدي 4.5 لـ7.5 جنيه.

سعر كيلو فلفل رومي صوب 5 لـ8 جنيهات.