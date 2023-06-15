أسعار الخضروات اليوم الخميس في سوق العبور.. استقرار ملحوظ

استعرض سوق العبور عبر موقعه الرسمي اليوم، أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك، وعدد من السلع ذات الاستخدام المستمر، والتي سجلت استقرارا ملحوظا في الأنواع كافة.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم الخميس وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم

سعر كيلو طماطم من سعر: 2.5 لـ3.5 جنيه.

سعر كيلو بطاطس من سعر: 5.5 لـ7 جنيهات.

سعر كيلو بصل من سعر: 8.5 لـ12 جنيها.

سعر كيلو كوسة من سعر: 8 لـ13 جنيها.

سعر كيلو جزر دون عروش من سعر: 3.5 لـ7.5 جنيهات.

سعر كيلو فاصوليا من سعر: 12 لـ15 جنيها.

سعر كيلو باذنجان بلدي من سعر: 4 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو باذنجان رومي من سعر: 4.5 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو باذنجان ابيض من سعر: 3.5 لـ7.5 جنيهات.

سعر كيلو فلفل رومي بلدى من سعر: 4.5 لـ7.5 جنيه.

سعر كيلو فلفل رومى صوب من سعر: 5 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو فلفل حامى بلدي من سعر: 7 لـ11 جنيهات.

سعر كيلو فلفـل حامـى صـوب من سعر: 7 لـ11 جنيها.

سعر كيلو فلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من سعر: 8 لـ20 جنيها.

سعر كيلو ملوخية من سعر: 3.5 لـ6.5 جنيها.

سعر كيلو خيار صوب من سعر: 7 لـ11 جنيها.

سعر كيلو خيار بلدي من سعر: 4 لـ7 جنيهات.

سعر كيلو بامية من سعر : 15 لـ30 جنيها.

سعر كيلو قلقاس من سعر: 5 لـ9 جنيهات.

سعر كيلو ثوم من سعر: 15 لـ22 جنيها.

سعر كيلو لفت من سعر: 1.5 لـ2.5 جنيها.

سعر كيلو بنجر من سعر: 2 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو قثاء من سعر: 3 لـ4 جنيهات.

سعر ورق العنب البلدي

سعر كيلو ورق عنب بلدى من سعر: 22 لـ30 جنيها.

سعر كيلو خس (الرابطة 3 كيلو) من سعر: 6 جنيهات.

سعر كيلو خس كابوتشي من سعر: 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من سعر: 2.5 لـ3.5 جنيه.

سعر كيلو كرنب سلاطه(الواحدة 2 كيلو) من سعر: 8 جنيهات.

سعر كيلو كرنب احمر (الواحدة كيلو) من سعر: 6.5 جنيه.

سعر كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من سعر: 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو بروكلى من سعر: 5 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو فجل احمر(الربطة كيلو) من سعر: 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو شبت (100 رابطة كيلو) من سعر: 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو) من سعر: 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو جرجير (100 رابطة كيلو) من سعر: 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو كسبرة (100 رابطة كيلو) من سعر: 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو نعناع (100 رابطة كيلو) من سعر: 7.5 جنيه.

سعر كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من سعر: 7.5 جنيه.

سعر كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) من سعر: 18 لـ24 جنيها.