أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 10-6-2023 بالأسواق.. وفرة في المعروض

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10-6-2023 في الأسواق، حالة من الاستقرار، وسجلت الطماطم ما بين 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه، والبصل من 15 إلى 20 جنيهًا، وفقاً لما قاله أحمد عبدالرحمن أحد تجار الجملة في سوق العبور، مؤكّدًا انتظام حركة توريد الخضروات إلى السوق من المزارع.

أسعار الخضروات الیوم

وبحسب ما قاله «عبدالرحمن»، لـ«الوطن»، فإن أسعار الخضروات الیوم مستقرة، وتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 10 إلى 15 جنيهًا، وبلغ سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكھة

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة الیوم سجلت 7 جنيهات للبرتقال الصيفي، والجريب فروت 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ17 جنيهًا، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت 7 إلى 11 جنيها لكيلو الثوم، وبلغ سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات بسوق العبور

وتابع أن أسعار الخضروات بسوق العبور مستقرة للغاية وسجلت أسعار الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيهًا.